 عقد الملتقى الأول للخريجين بكلية الهندسة بوادي الدواسر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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عقد الملتقى الأول للخريجين بكلية الهندسة بوادي الدواسر

عقد الملتقى الأول للخريجين بكلية الهندسة بوادي الدواسر
المناطق - وادي الدواسر

نظمت كلية الهندسة بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر، يوم امس ملتقى الخريجين الأول ، الذي اقامته الكلية بالتعاون مع وحدة الخريجين وخدمة المجتمع .

ودعا خلال الملتقى عميد الكلية المهندس مجاهد بن محمد آل ضيف الله ، المشاركين الى ان يكون هذا الملتقى  مناسبة لطرح ما لدى الخريجين من آراء واقتراحات تسهم في تطوير البيئة التعليمية والأكاديمية في الكلية ،وأن يكونوا عونا لعمادة الكلية في المساهمة في إنجاح العملية التعليمية ، مؤكداً ان الخريجين يجب ان يكونوا أعضاء في تطوير البرامج الأكاديمية وفي دعم  رؤية ورسالة الكلية .

وافاد خلال الملتقى مساعد العميد للتطوير والجودة الدكتور حسن يوسف عن زيارة وفد هيئة الاعتماد الامريكي (ABET) للكلية، وشرح عدد من النقاط الأساسية ضمن اطار متطلبات الاعتماد الاكاديمي ، ومن ثم تم فتح الحوار بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ناقشوا من خلاله الجوانب الواردة في أهداف الملتقى ، والخطوات الأخيرة في استعدادات الكلية لزيارة هيئة الاعتماد ، كما ناقش الملتقى العديد من الجوانب التطويرية للبرامج الأكاديمية ومدى فعالية مخرجات الكلية في سوق العمل .

 

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