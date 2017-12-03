 إدارة “تعليم الجوف” تنفذ برنامج للأمن والسلامة تحت شعار “سلامتك تهمنا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إدارة “تعليم الجوف” تنفذ برنامج للأمن والسلامة تحت شعار “سلامتك تهمنا”

إدارة “تعليم الجوف” تنفذ برنامج للأمن والسلامة تحت شعار “سلامتك تهمنا”
المناطق - الجوف

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية، برنامج تحت شعار “سلامتك تهمنا”، في مدرسة الثانية والعشرون الابتدائية بسكاكا.

وثمنت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، تفعيل مثل هذه البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف في مجالات الطوارئ، وتحديث أجهزة الإنذار المبكر في المدارس والإشراف على تأمينها والتدريب على استخدامها.

وشكرت الشايع مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذة نعيمة المزيد وقائدة المدرسة الأستاذة عيدة البحيران ومسؤولة الأمن والسلامة بالمدرسة الأستاذة هند السهيان على تفعيلهم للبرنامج.

من جانبها، أوضحت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذة نعيمة المزيد أن البرنامج يهدف إلى توعية الطالبات، ويعتمد لتحقيق بيئة آمنه لسلامة الطلاب والمنشآت التعليمية بشكل عام.

وفي مقابلة لعضو فريق “إعلاميو المستقبل” الطالبة في مدرسة منهاج الرسالة الثانوية ريف بنت سلطان الوسم مع مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية نعيمة المزيد عن مفهوم الأمن والسلامة قالت المزيد أن

الأمن والسلامة علم يهتم بأمن وسلامة الإنسان بإجراءات وقواعد ومتطلبات تكون بمثابة وقاية له بتوفير بيئة آمنه خالية من المخاطر, وأشارت إلى أن ذلك لا يعني الأمن الجسدي فقط، “بل أمن جسدي وفكري ونفسي وأمن بيئة الإنسان”.

وعن خطط الوزارة المستقبلية لتعزيز الأمن والسلامة لدى منسوبيها، أوضحت المزيد أن للوزارة خطط حالية ومستقبلية، ولديها عدد من البرامج لزيادة وعي منسوبي المدارس ضد المخاطر، وقالت إن الإدارة لديها سنوياً 6 خطط تدريبيه لإخلاء المباني.

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