وزير الحرس الوطني يستقبل كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة اليوم، كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية السابق الفريق توم بيكت والحالي الفريق جون لوليمير .

ورحب سمو وزير الحرس الوطني في بداية اللقاء بالفريق جون لوليمير بمناسبة توليه منصبه الجديد متمنياً له التوفيق، مقدماً شكره للفريق توم بيكت على جهوده أثناء فترة عمله .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية .

حضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، والملحق العسكري البريطاني بالسفارة البريطانية العميد ديفيد روسل ، والوفد المرافق له .