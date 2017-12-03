متخصصون يكشفون عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة 45%

أكد مختصون بمجال الاستثمار العقاري، انخفاض أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 15 إلى 45% في بعض المناطق.

ووفقاً لـ”الوطن”، كشف المختصون أسباب انخفاض الأسعار إلى تراجع حركة الشراء بشكل عام على مستوى المملكة، وتراجع الإنفاق والسيولة، وكذلك عدم توفير التمويل الكافي من قِبل البنوك.

وأوضحوا أن انخفاض أسعار العقارات السكنية يكون أكبر من التجارية والاستثمارية، متوقعين استمرار انخفاض السوق العقاري خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن أكثر المناطق انخفاضاَ في نسبة الأراضي هي منطقة جدة تليها الشرقية والرياض.