 متخصصون يكشفون عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة 45% | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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متخصصون يكشفون عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة 45%

متخصصون يكشفون عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة 45%
المناطق - متابعات

أكد مختصون بمجال الاستثمار العقاري، انخفاض أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 15 إلى 45% في بعض المناطق.

ووفقاً لـ”الوطن”، كشف المختصون أسباب انخفاض الأسعار إلى تراجع حركة الشراء بشكل عام على مستوى المملكة، وتراجع الإنفاق والسيولة، وكذلك عدم توفير التمويل الكافي من قِبل البنوك.

وأوضحوا أن انخفاض أسعار العقارات السكنية يكون أكبر من التجارية والاستثمارية، متوقعين استمرار انخفاض السوق العقاري خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن أكثر المناطق انخفاضاَ في نسبة الأراضي هي منطقة جدة تليها الشرقية والرياض.

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