 نتانياهو: ترامب دخل تاريخ إسرائيل “إلى الأبد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نتانياهو: ترامب دخل تاريخ إسرائيل “إلى الأبد”

نتانياهو: ترامب دخل تاريخ إسرائيل “إلى الأبد”
المناطق - وكالات

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل تاريخ إسرائيل “إلى الأبد” بعد قراره الأربعاء، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نتانياهو في وزارة الخارجية الإسرائيلية “الرئيس ترامب ارتبط إلى الأبد بتاريخ عاصمتنا”، مضيفاً: “سيذكر اسمه الآن بفخر مع الأسماء الأخرى في تاريخ المدينة المجيد”.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي.

وبحسب نتانياهو، فإن إسرائيل تجري حالياً اتصالات مع دول أخرى لإقناعها بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس أيضاً.

وقال: “لا شك عندي بأنه عندما ستنتقل السفارة الأمريكية إلى القدس وحتى قبل ذلك، ستنتقل سفارات كثيرة أخرى إلى القدس، آن الأوان لذلك”.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة، ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

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