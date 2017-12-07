 الرياض تستضيف منافسات بطولة كأس السعودية الأول 2017 للدراجات الهوائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الرياض تستضيف منافسات بطولة كأس السعودية الأول 2017 للدراجات الهوائية

الرياض تستضيف منافسات بطولة كأس السعودية الأول 2017 للدراجات الهوائية
واس - الرياض

تستضيف العاصمة الرياض في الـ 16 من شهر ديسبمر الجاري منافسات بطولة كأس السعودية الأول 2017 للدراجات الهوائية الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية.
ويتنافس على لقب بطل المملكة أكثر من 80 دراجاً يمثلون 9 أندية من هواة الدراجات ، حيث ستكون انطلاقة السباق الذي تبلغ مسافته 80 كيلو متراً في تمام الساعة التاسعة صباحاً من أمام البوابة رقم 1 لجامعة الأميرة نورة بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي.
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للدراجات المهندس فواز بن محمد أبو طالب ، أن كأس السعودية في نسخته الأولى يأتي كانطلاقة تأسيسية لإقامة دوري مخصص للهواة في كل عام في أكثر من منطقة بالمملكة بهدف رفع المستوى الفني للدراجين الهواة وتطوير أداءهم واكتشاف المواهب لاستقطابهم للمنتخبات السعودية ، منوهاً إلى أنه سيكون لهذه المواهب مستقبل مميز في لعبة الدراجات إذا استمر لديهم الحماس وتمكنوا من صقل مواهبهم عبر برامج تدريبية مخصصة ، موجهاً الدعوة للحضور الكريم للمشاركة والتفاعل مع كأس السعودية وتشجيع الموهبة الوطنية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الرائعة التي ستصاحب هذه المناسبة .

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