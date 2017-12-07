 ورش تدريبية لتعزيز مشاركة المدرسة مع الاسرة والمجتمع بتعليم الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ورش تدريبية لتعزيز مشاركة المدرسة مع الاسرة والمجتمع بتعليم الشرقية

ورش تدريبية لتعزيز مشاركة المدرسة مع الاسرة والمجتمع بتعليم الشرقية
المناطق - الدمام

ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة التعليم المنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ انطلقت بتعليم المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الورش التدريبية لمبادرة ارتقاء والتي تهدف الى تعزيز مشاركة المدرسة مع الاسرة والمجتمع ودورها في تنمية القيم والهوية الوطنية.

استضافت ادارة رعاية الموهوبين البرنامج التدريبي شراكة المدرسة والاسرة والمجتمع والذي قدمه مشرف التدريب زياد بن محمد الشمري مساعد مدير ادارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة الشرقية والذي تم تقديمه على مدى اسبوعين لقادة المدارس ورواد النشاط بمكتب التعليم بغرب الدمام والذي هدف الى تقديم العون لعناصر العملية التعليمية في المدرسة لبناء شراكات فاعلة بينها وبين الاسرة والمجتمع وفق منهجية علمية تساعد في تحقيق اهداف المنهج والمخرجات التعليمية المطلوبة لابنائنا الطلاب.

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