ورش تدريبية لتعزيز مشاركة المدرسة مع الاسرة والمجتمع بتعليم الشرقية

ضمن برنامج التحول الوطني لوزارة التعليم المنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ انطلقت بتعليم المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الورش التدريبية لمبادرة ارتقاء والتي تهدف الى تعزيز مشاركة المدرسة مع الاسرة والمجتمع ودورها في تنمية القيم والهوية الوطنية.

استضافت ادارة رعاية الموهوبين البرنامج التدريبي شراكة المدرسة والاسرة والمجتمع والذي قدمه مشرف التدريب زياد بن محمد الشمري مساعد مدير ادارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة الشرقية والذي تم تقديمه على مدى اسبوعين لقادة المدارس ورواد النشاط بمكتب التعليم بغرب الدمام والذي هدف الى تقديم العون لعناصر العملية التعليمية في المدرسة لبناء شراكات فاعلة بينها وبين الاسرة والمجتمع وفق منهجية علمية تساعد في تحقيق اهداف المنهج والمخرجات التعليمية المطلوبة لابنائنا الطلاب.