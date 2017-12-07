الطلاب الموهوبين يشاركون في معرض إبداع في أرامكو السعودية بالسفانية

شارك نخبة من الطلاب الموهوبين بتعليم الأحساء في معرض الإبداع في تناجيب بمدينة السفانية الذي تنظمه أرامكو السعودية خلال الفترة 16-18 / 3/ 1439 هـ ، الذي يضم أكثر من 45 شركة متخصصة في مجال البترول والأجهزة الخاصة بالنقل والتنقيب والحفر .
وتم تخصيص لإدارة تعليم الأحساء ثلاثة أركان تم عرض إبداعات مختلفة هي :
الركن الأول ركن خاص بعرض تجارب ( STEM ) شارك فيه أربعة طلاب هم ، محمد الزيد من مدرسة خالد بن الوليد المتوسطة ومحمد سعد علي من مدرسة دور العلوم ، وسجاد الخميس من مدرسة اليرموك ، وعبدالعزيز الصقر من مدرسة جابر الأنصاري ومحمد العيثان من مدرسة الكفاح الأهلية ، حيث تناول الطلاب عرض التجارب من جوانب مختلفة والأهداف منها وكيفية الاستفادة منها في الحياة المقبلة .
الركن الثاني خاص بالطلاب المتأهلين في أولمبياد كوريا ، حيث شارك فيصل المحيش وهشام العامر من مدرسة الكفاح الأهلية ، عن مشروعهم وكان لهم بصمة واضحة في طريقة العرض ، نالت استحسان الجميع .
الركن الثالث خاص بالطلاب الحاصلين على جوائز خاصة في أولمبياد إبداع 2017 ، حيث شارك عبدالله الحمام وعبد الإله الخميس ، فقدموا عرضا علميا عن مشاريعهم السابقة والحالية ، لفتت انتباه جميع الموظفين في أرامكو السعودية .
وكان إقبال الزائرن من موظفي الشركة ملموسا على أركان الموهوبين على وجه الخصوص ، وأشاد نخبة من كبار الشخصيات بأرامكو السعودية بقدرات الطلاب منهم نائب رئيس شركة أرامكو داود الداود و مدير عام الإنتاج بمنطقة السفانية المهندس علي العجمي ، ومدير الإنتاج على اليابسة بالسفانية المهندس منصور الدوسري ، ومدير الإنتاج بالمنطاق المغمورة بالس
وفي ختام المعرض قدم مدير الإنتاج وعدد من المسؤولينبأرامكو شكرهم لإدا
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