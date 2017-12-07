 الطلاب الموهوبين يشاركون في معرض إبداع في أرامكو السعودية بالسفانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الطلاب الموهوبين يشاركون في معرض إبداع في أرامكو السعودية بالسفانية

الطلاب الموهوبين يشاركون في معرض إبداع في أرامكو السعودية بالسفانية
المناطق - الأحساء

شارك نخبة من الطلاب الموهوبين بتعليم الأحساء  في معرض الإبداع في تناجيب بمدينة السفانية الذي تنظمه أرامكو السعودية خلال الفترة 16-18 / 3/ 1439 هـ ، الذي يضم أكثر من 45 شركة متخصصة في مجال البترول والأجهزة الخاصة بالنقل والتنقيب والحفر .

وتم تخصيص لإدارة تعليم الأحساء ثلاثة أركان تم عرض إبداعات مختلفة هي :

الركن الأول ركن خاص بعرض تجارب (  STEM     )  شارك فيه أربعة طلاب هم ، محمد الزيد من مدرسة خالد بن الوليد المتوسطة ومحمد سعد علي من مدرسة دور العلوم ، وسجاد الخميس من مدرسة اليرموك ، وعبدالعزيز الصقر من مدرسة جابر الأنصاري ومحمد العيثان من مدرسة الكفاح الأهلية ، حيث تناول الطلاب عرض التجارب  من جوانب مختلفة والأهداف منها وكيفية الاستفادة منها في الحياة المقبلة .

الركن الثاني خاص بالطلاب المتأهلين في أولمبياد كوريا ، حيث شارك فيصل المحيش وهشام العامر من مدرسة الكفاح الأهلية ، عن مشروعهم وكان لهم بصمة واضحة في طريقة العرض ، نالت استحسان الجميع .

الركن الثالث خاص بالطلاب الحاصلين على جوائز خاصة في أولمبياد إبداع 2017  ، حيث شارك عبدالله الحمام وعبد الإله الخميس ، فقدموا عرضا علميا عن مشاريعهم السابقة والحالية ، لفتت انتباه جميع الموظفين في أرامكو السعودية .

وكان إقبال الزائرن من موظفي الشركة ملموسا على أركان الموهوبين على وجه الخصوص ، وأشاد نخبة من كبار الشخصيات بأرامكو السعودية  بقدرات الطلاب منهم نائب رئيس شركة أرامكو داود الداود و مدير عام الإنتاج بمنطقة السفانية المهندس علي العجمي ، ومدير الإنتاج على اليابسة بالسفانية المهندس منصور الدوسري ، ومدير الإنتاج بالمنطاق المغمورة بالسفانية عبد الله القحطاني ومدير إدارة المساندة التقنية بالمنطقة الشمالية فيصل الضبيبان .

وفي ختام المعرض قدم مدير الإنتاج وعدد من المسؤولينبأرامكو شكرهم لإدارة تعليم الأحساء على المشاركة وإثراء موظفي الشركة بنماذج مختلفة من جوانب الرعاية التي تقدم للطلاب الموهوبين ، كما شكر لمدير إدارة الموهوبين إبراهيم السليم  والمشرف على إبداع الأستاذ مبارك الفرحان، والمشرف على برنامج STEM الأستاذ عبد المنعم المخيمر ، وتم تقديم الهدايا التشجيعية لجميع الطلاب المشاركين ، أدخلت المزيد من السرور على نفوسهم ، وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة السعيدة .

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