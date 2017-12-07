 المؤسسة العامة للري تصرف ما يقارب ٥٧ مليون ريال للمزارعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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المؤسسة العامة للري تصرف ما يقارب ٥٧ مليون ريال للمزارعين

المؤسسة العامة للري تصرف ما يقارب ٥٧ مليون ريال للمزارعين
المناطق - الأحساء
صرفت المؤسسة العامة للري ما يقارب ٥٧ مليون ريال كدفعة أولى من مستحقات المزارعين وممن وردوا تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالأحساء والمصانع المتعاقد معها بمنطقتي الرياض والقصيم في الموسم الحالي، حيث تم إيداع المبالغ المستحقة للمزارعين الكترونياً في حساباتهم الشخصية عن طريق استخدام حساب الآيبان. من جانبه عبر مدير عام المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك باسمه عن بالغ الشكر للقيادة الكريمة على دعمها للمزارعين، مما كان له الأثر البالغ في تحسين قدراتهم الإنتاجية وترشيد إستهلاك المياه. وذلك بتحفيزهم لتطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم للاستفادة من الزيادة المقررة في سعر شراء التمور.

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