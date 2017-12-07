المؤسسة العامة للري تصرف ما يقارب ٥٧ مليون ريال للمزارعين

صرفت المؤسسة العامة للري ما يقارب ٥٧ مليون ريال كدفعة أولى من مستحقات المزارعين وممن وردوا تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالأحساء والمصانع المتعاقد معها بمنطقتي الرياض والقصيم في الموسم الحالي، حيث تم إيداع المبالغ المستحقة للمزارعين الكترونياً في حساباتهم الشخصية عن طريق استخدام حساب الآيبان. من جانبه عبر مدير عام المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك باسمه عن بالغ الشكر للقيادة الكريمة على دعمها للمزارعين، مما كان له الأثر البالغ في تحسين قدراتهم الإنتاجية وترشيد إستهلاك المياه. وذلك بتحفيزهم لتطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم للاستفادة من الزيادة المقررة في سعر شراء التمور.