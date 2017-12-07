تشكيل اللجنة التنفيذية لمهرجان الزيتون 11 بالجوف

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المشرف العام على مهرجان الزيتون بالجوف على إقامة النسخة الحادية عشر من المهرجان والتي تنطلق يوم الأربعاء الموافق 23/4/1439 هـ وتستمر لمدة 10 أيام.

وبناء على توصية رئيس اللجنة العليا أمين أمانة منطقة الجوف م. عجب بن عبدالله القحطاني أصدر الرئيس التنفيذي الأستاذ حسين بن علي الخليفة , قراراً لتشكيل رؤساء اللجان التنفيذية بالمهرجان على النحو الأتي :

مهند الهادي مستشاراً ومنسقاً للمهرجان ، سعد العقيل رئيس اللجنة المالية , ياسر العلي رئيس لجنة الفعاليات ، تيسير العيد رئيس لجنة الإعلام والتسويق , خالد الرويلي رئيس لجنة السلامة , عبدالملك العنزي رئيس لجنة العلاقات العامة , مرداس العنزي رئيس لجنة المراسم , عادل النبط رئيس لجنة الخدمات , صالح الضبعان رئيس لجنة المواقع ، م . احمد النحاس رئيس لجنة الصيانة ، فهد الضويحي رئيس لجنة التقييم والجودة ، محمد جمعة العلي رئيس مركز المعلومات ، م . ياسر الضمن رئيس لجنة المعارض , الرائد عبار الرويلي رئيس اللجنة الأمنية ، حكيمة الرويلي رئيسة اللجنة النسائية , صلاح الدخيل رئيس لجنة التنسيق والسكرتارية.

من جهة أخرى بدات اللجنة بعقد إجتماعات مكثفة لمناقشة إستعدادات المهرجان وتشكيل اللجان الفرعية .