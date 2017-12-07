 تعليم الطائف يطلق 13 مبادرة نوعية لتطوير الأداء ومخرجات التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تعليم الطائف يطلق 13 مبادرة نوعية لتطوير الأداء ومخرجات التعليم

تعليم الطائف يطلق 13 مبادرة نوعية لتطوير الأداء ومخرجات التعليم
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي على أهمية استثمار الكوادر والطاقات البشرية في الإدارة من خلال اتاحة الفرصة للمبدعين والمبادرين بتقديم ما لديهم من أفكار ومبادرات لتحويلها إلى برامج ومشاريع لخدمة الميدان التعليمي وتحقيق أهداف الإدارة مشيدا بالحراك الإبداعي الذي تشهده الإدارة بكل فئاتها والذي اسفر عن إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية والتي سيكون لها أثرا إيجابيا على مخرجات الإدارة وأداء العاملين فيها.
وكان النفيعي قد شهد إطلاق 4 مبادرات نوعية يوم أمس ليترفع عدد المبادارات النوعية التي أطلقتها الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف هذا العام 13 مبادرة بعد أن خضعت للتقييم والمناقشة ووجه بالمتابعة المستمرة للمبادرات التي تم إطلاقها وتقييمها وفق مؤشرات الأداء التي تتضمنها كل مبادرة. من جهته قال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن من أبرز المبادرات التي تم عرضها يوم أمس واعتمادها مبادرة ” روافد الخير” وهي مبادرة استقطبت إدارة تعليم الكبيرات من خلالها أكثر من 650 متطوعة ساهمن في محو أمية المجتمع من خلال العمل التطوعي في مراكز وبرامج محو الأمية والحي المتعلم، ومبادرة البرنامج التتبعي للطلاب والطالبات الفائزين في منافسات عربية وعالمية واستثمار إمكانياتهم وما حققوه من إنجاز وفق برامج نوعية تتضمنها المبادرة لينعكس إيجابا على مستقبلهم، وكذلك مبادرة “تناغم” التي تعنى بتوجيه الجهود لدى مكونات الإدارة لتجويد العمل في مدارس تطوير من خلال تكوين فرق تأزرية، وأخيرا مبادرة لإنشاء مركز للترجمة في إدارة تعليم الطائف يعنى بترجمة المبادرات العالمية والرؤى التطويرية وما يحتاجه الطلاب ومنسوبي الإدارة من خدمات ترجمة لتكون معينا لهم للتطوير والإثراء المعرفي. مشيرا ان ابرز المبادرات النوعية شملت مبادرة قادر (تمكين طلاب الثانوية من اختبارات المركز الوطني للقياس) ، ومبادرة ولاء (تعزيز الولاء والانتماء لدى الطلاب) ، ومبادرة تأهيل قيادات الصف الثاني على مستوى الإدارات. ومبادرة تأهيل وتمكين المرشحين والمرشحات للتشكيلات الإشرافية والمدرسية ، ومبادرة سفيرات القيادة ( تأهيل قائدات ووكيلات المدارس) ، ومبادرة التوسع في رياض الأطفال (الروضات المسائية) ، ومبادرة استخدام التطبيقات الذكية في العملية التعليمية. ومبادرة الرياضيات في حياتنا ( الاتقاء بالمستويات التحصيلية في مادة الرياضيات) ، ومبادرة التعاملات الإلكترونية ، ومبادرة ” روافد الخير” ، ومبادرة تناغم. ، ومبادرة البرنامج التتبعي للفائزين والفائزات في المسابقات العربية والعالمية ، ومبادرة “مركز الترجمة بتعليم الطائف”.

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