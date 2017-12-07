 النقل والمؤسسة العامة للري تطلقان المرحلة الأولى في تشجير طريق الدائري الشمالي بالأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النقل والمؤسسة العامة للري تطلقان المرحلة الأولى في تشجير طريق الدائري الشمالي بالأحساء تعليم الطائف يطلق 13 مبادرة نوعية لتطوير الأداء ومخرجات التعليم تشكيل اللجنة التنفيذية لمهرجان الزيتون 11 بالجوف المؤسسة العامة للري تصرف ما يقارب ٥٧ مليون ريال للمزارعين الطلاب الموهوبين يشاركون في معرض إبداع في أرامكو السعودية بالسفانية ورش تدريبية لتعزيز مشاركة المدرسة مع الاسرة والمجتمع بتعليم الشرقية مهرجان الزيتون بالجوف يبدأ استلام أنتاج المزارعين أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعددٌ من منسوبي الهيئة نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل نائب الأمين العام للموانئ والإشراف بهيئة المدن الاقتصادية نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة ابرام ثلاث اتفاقيات بالسلامة المروية والتدريب على قيادة المركبات وتحسين مستوى الطرق في المنطقة الشرقية مصدر عسكري يمني : قوات الشرعية اليمنية تسيطر على عدد من المواقع في الحديدة

النقل والمؤسسة العامة للري تطلقان المرحلة الأولى في تشجير طريق الدائري الشمالي بالأحساء

النقل والمؤسسة العامة للري تطلقان المرحلة الأولى في تشجير طريق الدائري الشمالي بالأحساء
المناطق - الأحساء - عبدالله السعيدي

نطلقت صباح اليوم الخميس المرحلة الأولى من تدشين طريق الدائري الشمالي بالأحساء لتفعيل مذكرة التفاهم والتعاون بين وزارة النقل و وزارة البيئة والمياه والزراعة لتشجير الطرق الرئيسية بالمملكة وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس / أحمد بن علي الغامدي ومدير عام المؤسسة العامة للري بالإنابة المهندس / عبد العزيز بن رشود الرشود، حيث بدأ تدشين هذا التعاون بإنجاز ميداني تضمن تنفيذ شبكات الري الحديث بطول 6 كم وزراعة6000 شجرة وتستمر المرحلة الأولى للوصول إلى تشجير جانبي الطريق بطول إجمالي 40 كم وزراعة ما يقارب 40.000 شجرة كمرحلة أولى بعدد 3 مصدات رياح جانبية لوقف زحف الرمال، حيث يتم إستزراع الأشجار الملائمة لطبيعة المنطقة الصحراوية وتحملها لملوحة المياه المستخدمة في ري الأشجار (مياه الصرف الزراعي) وستقوم الفرق الفنية الميدانية بالمؤسسة بمتابعة المرحلة الأولى وتقديم الإرشاد الزراعي والمائي اللازم لضمان الاستدامة ميدانياً والفرق الفنية بوزارة النقل بالإشراف العام على المواقع، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين لشراكة فعالة لاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التشجير مع التركيز على تشجير المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسية في كافة مناطق المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>