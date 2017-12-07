النقل والمؤسسة العامة للري تطلقان المرحلة الأولى في تشجير طريق الدائري الشمالي بالأحساء

نطلقت صباح اليوم الخميس المرحلة الأولى من تدشين طريق الدائري الشمالي بالأحساء لتفعيل مذكرة التفاهم والتعاون بين وزارة النقل و وزارة البيئة والمياه والزراعة لتشجير الطرق الرئيسية بالمملكة وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس / أحمد بن علي الغامدي ومدير عام المؤسسة العامة للري بالإنابة المهندس / عبد العزيز بن رشود الرشود، حيث بدأ تدشين هذا التعاون بإنجاز ميداني تضمن تنفيذ شبكات الري الحديث بطول 6 كم وزراعة6000 شجرة وتستمر المرحلة الأولى للوصول إلى تشجير جانبي الطريق بطول إجمالي 40 كم وزراعة ما يقارب 40.000 شجرة كمرحلة أولى بعدد 3 مصدات رياح جانبية لوقف زحف الرمال، حيث يتم إستزراع الأشجار الملائمة لطبيعة المنطقة الصحراوية وتحملها لملوحة المياه المستخدمة في ري الأشجار (مياه الصرف الزراعي) وستقوم الفرق الفنية الميدانية بالمؤسسة بمتابعة المرحلة الأولى وتقديم الإرشاد الزراعي والمائي اللازم لضمان الاستدامة ميدانياً والفرق الفنية بوزارة النقل بالإشراف العام على المواقع، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين لشراكة فعالة لاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التشجير مع التركيز على تشجير المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسية في كافة مناطق المملكة.