 العراق يستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على قرار القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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العراق يستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على قرار القدس

العراق يستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على قرار القدس
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، عن استدعاء السفير الأمريكي في بغداد دوجلاس سيليمان لتسليمه مذكرة احتجاج على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

ونقل موقع “السومرية نيوز” الاخباري العراقي عن المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب إن “وزارة الخارجية تستدعي السفير الأمريكي لتسليمه مذكرة احتجاج على قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس”.

من جانبها، أبدت الحكومة العراقية، صباح اليوم رفضها للقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب، وحذرت من التداعيات الخطيرة للقرار، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عنه.

وكان ترامب أعلن في خطاب له من البيت الأبيض في واشنطن، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، كما وقع مرسوم نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

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