 مركز رأس المال البشري ينظم دورة إدارة المشاريع الاحترافية لمبادرات ومشاريع التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مركز رأس المال البشري ينظم دورة إدارة المشاريع الاحترافية لمبادرات ومشاريع التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030

مركز رأس المال البشري ينظم دورة إدارة المشاريع الاحترافية لمبادرات ومشاريع التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030
المناطق - الرياض

نظم مركز رأس المال البشري التابع لوزارة الخدمة المدنية دورة إدارة المشاريع الاحترافية للعاملين على مبادرات ومشاريع وبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، بمشاركة ثلاث جهات حكومية تمثلت في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الثقافة والاعلام، وذلك على مدى الخمسة أيام الماضية بفندق الهوليدي إن في مدينة الرياض.
وتتبلور أهداف الدورة في تقديم أربعة مجالات تطويرية للعاملين على برامج رؤية المملكة 2030 تهتم في الإدارات الاستراتيجية والمشاريع والتغيير والمهارات القيادية، في الوقت الذي قدم فيه مركز رأس المال البشري للمستفيدين خدمات التمكين لمكاتب تحقيق الرؤية، والتي منها على سبيل المثال تقييم للمكاتب كمؤشر للجاهزية وتقديم الاستشارات المساندة، وعمليات تقييم الإفراد العاملين للاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، إلى جانب رفع مهارات العاملين لمواكبة ما تمر به المملكة من برامج تحول طموحة في مختلف الجهات.

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