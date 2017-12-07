أمير منطقة تبوك يوافق على فتح باب الترشيح لجائزة سموه للمزرعة النموذجية

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية على فتح باب الترشيح للمزارع بمنطقة تبوك للتنافس من أجل الحصول على الجائزة في نسختها الـ 27 لهذا العام لتكون في مستوى طموح الجميع والقيام بدورها المميز الذي ينعكس أثره على المزارعين في جميع محافظات ومراكز ومدن المنطقة.

وأوضح أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد الحربي أن لجنة الجائزة حددت 1 /5 /1439هـ آخر موعد لقبول طلبات الترشيح وقال: إن اللجنة تستقبل طلبات الترشيح للمزارع في الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك وفروعها بالمنطقة وفي فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة والمكاتب التابعة له في المحافظات وأيضاً في مقرات المحافظات والمراكز”، لافتاً إلى أن اللجنة ستباشر زيارتها الميدانية للمزارع اعتباراً من تاريخ 18 /5 /1439هـ .

وبين أن لجنة الجائزة واللجان الفرعية بدأت في استقبال طلبات الترشيح من قبل أصحاب المزارع ، مشيراً إلى أن جائزة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للمزرعة النموذجية بدأت منذ 27 عاماً حصل عليها أكثر من 780 مزارعاً ترشحت مزارعهم لنيل الجائزة وكانت جوائزها نقدية وعينية مقدمة من سمو أمير منطقة تبوك والقطاع الخاص بالمنطقة .

وأضاف أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المزارعين بمنطقة تبوك وتحفيزهم للمزيد من العطاء لتنمية القطاع الزراعي والنهوض به وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين المزارعين .

وبين أن الجائزة تعد من الجوائز الزراعية الفريدة من نوعها على مستوى مناطق المملكة إذ أسهمت بشكل فاعل في تطوير الزراعة بمنطقة تبوك وأصبح المزارعون في هذه المنطقة حريصين على تطبيق شروط الجائزة عبر التركيز على زراعة أشجار الفواكه والنخيل والخضروات واتباع الوسائل الحديثة في الزراعة وأنظمة الري والتخطيط السليم لمزارعهم والمحافظة على نظافة المزارع واستخدام التقنية الحديثة في الري بالتنقيط وترشيد استهلاك المياه واستخدام البيوت المحمية والتخلص من المخلفات الزراعية بالطرق الصحيحة الحديثة.