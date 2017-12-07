بعد توقيع خطاب “تعزيز الحرب على الإرهاب” .. تميم : نريد حل المشكلة مع الجيران لكن ليس على حساب كرامتنا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا قررت توقيع خطاب نوايا مع قطر لتعزيز الحرب على الإرهاب.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة، الخميس، أضاف “ماكرون”: “بحثت مع أمير قطر الاستقرار في الشرق الأوسط، وندعو للمصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وندعم جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت”.

من جانبه، قال أمير قطر: “نحن ملتزمون من اليوم الأول بمكافحة الإرهاب وبعض المعلومات الموجودة على وسائل الإعلام مغلوطة”، متابعا: حضرنا أول اجتماع تنسيقي مع فرنسا لمكافحة الإرهاب.

وتابع تميم: نريد حل المشكلة مع الجيران لكن ليس على حساب كرامتنا.