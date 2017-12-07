نائب أمير الشرقية يستقبل “جمعية العمل التطوعي” والفرق التطوعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً، رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي الأستاذ نجيب الزامل، وعدد من المتطوعين والمتطوعات في الجمعية.

منوهاً سموه بالدعم الذي يحظى به المتطوعون والمتطوعات، والتسهيلات المقدمة لهم للوصول إلى تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع سنوياً، مشدداً سموه على أهمية التنسيق بين الفرق التطوعية لتحقيق الأثر المستدام، وتوجيه الطاقات التطوعية للفرص التنموية الأكثر إلحاحاً، مؤكداً يحفظه الله على أهمية حفظ حقوق المتطوع والمتطوعة، وتسجيل ساعاتهم التطوعية، متمنياً سموه للجمعية والمتطوعين التوفيق.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي الأستاذ نجيب الزامل، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموهما الدائم للمتطوعين والمتطوعات في المنطقة الشرقية، وحرصهما على الارتقاء بالجهود التطوعية، لتكون عوناً للجهات المعنية في مختلف المحافل، مؤكداً على ما يحظى به المتطوعون من دعم وتحفيز من سموهما، وما تبذله الجمعية من جهود في هذا الصدد.