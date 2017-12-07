 البهكلي يحصد جائزة الإبداع والتميز الهندسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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البهكلي يحصد جائزة الإبداع والتميز الهندسي

البهكلي يحصد جائزة الإبداع والتميز الهندسي
المناطق - الجبيل الصناعية

كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة المهندس عدنان بن عايش العلوني  مساء امس  الخميس  بمكتبه رئيس قسم المشاريع المهندس عمار بهكلي لحصوله على جائزة الإبداع والتميز الهندسي 2017 م في المؤتمر الهندسي الذي اقامته الهيئة السعودية  للمهندسين مؤتمرها الاخير في مدينة  الرياض   .وذلك لدوره البارز في العديد من المشاريع المتميزة بالهيئة الملكية بالجبيل.

وساهم المهندس عمار بهكلي بشكل فاعل  في مبادرات الهيئة الملكية بالجبيل في برنامج التحول الوطني 2020 ، ويأتي فوز المهندس البهكلي بعد ترشيحه من قبل الهيئة الملكية للجبيل للمسابقة التي اعلنتها هيئة المهندسين السعودية .

وتعمل الهيئة الملكية بالجبيل ووفقا لسياستها الرامية  على تشجيع جميع الكوادر الوطنية المتميزة والاحترافية وتحفيزهم على  أثبات  جدارتهم  وقدراتهم ليكونوا مثالاً للتميز والإتقان . متماشية مع النهضة الصناعية والتنموية التي تشهدها مدينة الجبيل الصناعية .

الجدير بالذكر إن الهيئة السعودية للمهندسين  تنظم هذه الجائزة للمبدعين والمتميزين من المهندسين والمهندسات في كافة التخصصات الهندسية ، تنفيذاً لاستراتيجيتها بدعم الإبداع والابتكار مواكبة لرؤية 2030 .

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