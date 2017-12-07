الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي تكرم عضوات اللجان النسوية المتخصصة في غرفة الشرقية

تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية اقامت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الاعمال مساء الاربعاء 6 ديسمبر 2017 حفل الاستقبال السنوي لسيدات الاعمال الذي اقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق الشيراتون بالدمام.

وخلال الحفل رحبت عضو مجلس إدارة الغرفة مناهل بنت عبدالله الحمدان بسمو حرم امير المنطقة مشيدة بحرص سموها على مشاركة سيدات الاعمال ودعمهن في مسيرتهن لأن يكن جزءً فاعلاً في مسيرة بلادنا نحو النمو والتنمية.

وأضافت الحمدان قائلة: تخطو بلادنا اليوم خطوات جادة نحو تمكين المرأة السعودية على مختلف الأصعدة، ضمن خارطة طريق واضحة جسدتها رؤية المملكة 2030م، فاعتبرتها مكّونًا وشريكًا أسّاسيًا في تحقيق التنمية المُستدامة، وأكدت على أهمية الاستفادة القصوى من طاقاتها ومهارات شاباتها اللواتي يُشكلن 50% من مخرجات التعليم الجامعي، كما مهدّت الطريق لها بسلسةٍ من القرارات والإجراءات حفزتها على المشاركة بفاعلية في مسيرة بلادها نحو اقتصاد أكثر تنوعًا .. مما له أبلغ الأثر فيما تُمثله المرأة السعودية من ثقةٍ غالية عند مقام خادم الحرمين الشريفين الملك، «سلمان بن عبد العزيز آل سعود» وولي عهدهصاحب السموّ ال ملكي، الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز»

ومضت الحمدان تقول: إنه في ظل ما تحقق للمرأة السعودية وما جاري تحقيقه لأجل تعزّيز دورها الاقتصادي عاملةً كانت أو صاحبة أعمال، يأتي حفل الاستقبال السنوي لهذا العام بجانب أنه يوثق ويوطد الصلات بين سيدات أعمال المنطقة وبعضهن البعض وبين المسؤولات الحكوميات والأكاديميات البارزات وغيرهن من مختلف شرائح المجتمع، يؤكد كذلك على ميزات التجمع والتلاقي وتبادل الخبرات والأفكار الجديدة، التي من شأنها تمكين المرأة السعودية في البيئة الاقتصادية المحلية، التي تشهد تغيرات جذّرية منذ انطلاق رؤية 2030م نحو الشراكة وتعزيز فرص المكون المحلي.

واعربت عن أملها بأن يُسهم حفل الاستقبال السنوي لهذا العام في تجديد روابطنا وتعزيز علاقاتنا بما يدعم مسيرتنا في القطاع الاقتصادي للمنطقة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وثمنت الحمدان ذاك العمل التطوعي والمشاركة الإيجابية للعضوات من مجالس الأعمال واللجان خلال الدورة الحالية في دعم اقتصاد المنطقة بالعديد من الخبرات والأفكار التطويرية.

وشهد الحفل حضورا لافتا من سيدات الأعمال، ومن المسؤولات الحكوميات، ومن الشخصيات النسائية بالمنطقة ، كما شهد تكريم سمو الاميرة عبير بنت فيصل للعضوات في مجالس الاعمال واللجان.

وتشرفت الحمدان بتقديم هدية تذكارية لصاحبة السمو الاميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو امير المنطقة، كما قدمت هدية تذكارية لصاحبة السمو الملكي الاميرة سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن حرم سمو نائب امير المنطقة.