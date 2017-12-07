“MBC” توقف علا الفارس عن العمل

أكدت مصادر وفقا لـ”عاجل” أن مجموعة “MBC” قررت اليوم ايقاف المذيعة الأردنية علا الفارس على خلفية تغريدة نشرتها فجر اليوم، بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكتبت الفارس في تغريدتها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثاً، فبعد زيارته لنا تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس”.

وقالت مصادر لـ”عاجل” أن سبب الإيقاف هو ما تضمنته التغريدة من إهانة للشعوب العربية و ايحاءات جنسية مستغرب أن تصدر عن إعلامية يُفترض أنها تتولى تشكيل الرأي العام.

وأثارت تغريدة الفارس غضبًا واسعًا في أوساط النشطاء العرب على مواقع لتواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير منهم بالتحقيق معها بسبب التجاوز الإخلاقي الوارد في هذه التغريدة.