 ندوة عن ” الفساد وطرق مواجهته” بجامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ندوة عن ” الفساد وطرق مواجهته” بجامعة نجران

ندوة عن ” الفساد وطرق مواجهته” بجامعة نجران
المناطق - نجران

نظم نادي نزاهة الطلابي بجامعة نجران  ندوة بعنوان (الفساد و طرق مواجهته)وذلك بمدرج كلية الهندسة.
وتناولت الندوة تعريف مفصلا عن الفساد ومظاهره والأسباب الدافعه له وطرق مواجهته وعقوباته في الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وقدم الندوة الأستاذ الدكتور محفوظ التميمي من كلية العلوم الإدارية والدكتور أحمد الطويل من قسم الأنظمة. وأكد الدكتور التميمي على ضرورة محاربة الفساد واقتلاع جذوره لما يمثله من جريمة ضارة ومدمرة للمجتمع، إضافة إلى أنه يعد أحد المسببات القوية لتعطيل التنمية.
من جهته بين الدكتور الطويل بأن الفساد أحد المحرمات الشرعية، وتجرمه الأنظمة والقوانين وتعاقب عليه  المفسدين، مشددا على ظرورة تحصين المجتمع  منه من خلال تكثيف الحملات التوعوية المتعلقة بذلك.
يذكر أن نادي نزاهة الطلابي أنشأ حديثا تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب بالجامعة للإسهام بتفعيل دور الجامعة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الأنشطة والمحاضرات التوعوية والتثقيف في هذا المجال بوسائل مختلفة ٠

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