وكيل إمارة جازان المكلف يفتتح معرض التنمية والبناء

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان المكلف محمد بن سعد الحجري , اليوم ، “معرض التنمية والبناء” بمقر القرية التراثية بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي الذي نفذته إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان.

وتجول الحجري في أرجاء المعرض ، مستمعًا إلى عرض من مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة المنسق العام للمعرض ياسين بن أحمد القاسم عن المعرض الذي يجسد كافة المشروعات التنموية التي شهدتها المنطقة في كافة المجالات ، ويحكي مسيرة 16 عامًا من التنمية والبناء والتطور لكل المرافق الخدمية بمنطقة جازان إبرازاً لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وقدمت الإدارات الحكومية المشاركة العديد من الصور والأفلام الوثائقية والعروض التقدمية التي تحكي مسيرة التنمية والبناء في المنطقة ، فيما أثنى وكيل إمارة جازان المكلف على المعرض وما يضمه من معروضات متنوعة .

وفِي الختام جرى تكريم المتعاونين والمساهمين في تنظيم معرض التنمية والبناء .