خدمات المياه بجازان تحتفي بتكريم الموظفين المتميزين

كرمت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم عدد من منسوبي الإدارة الحاصلين على لقب المدير المثالي والموظف المثالي والمتميزين من مختلف الإدارات والفروع التابعة لها بمحافظات المنطقة إضافة إلى إلى تكريم أعضاء اللجان المشاركة في حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من مشاريع خدمات المياه بالمنطقة .

وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر و نائب المدير العام مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس باسم بن حسن الأمير وعدد من مدراء الإدارات والموظفين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية الأستاذ محمد بن سلطان الحفاف بأن الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال الفترة الماضية يأتي بتضافر الجهود من جميع الموظفين والعاملين في الإدارة لتحقيق إستراتيجيتها لتطوير خدماتها المختلفة .

ومن جانبه مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان المهندس بندر جبر خلال كلمته بهذه المناسبة بأن الإدارة حرصت على إطلاق هذه المبادرة لتكريم الموظفين المتميزين من منسوبي الإدارة والفروع التابعة لها في محافظات المنطقة وذلك وفاء وتقديرا لجهودهم المميزة طوال الفترة الماضية.

متطلعاً أن يستمر هذا الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتكون الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان من أوائل الإدارات المتميزة على مستوى المنطقة .