طائرتان تحملان مساعدات طبية يرافقهما فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة تصلان للصومال

وصلت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الملكية السعودية تحملان أكثر من 20 طناً من المساعدات الطبية، أمس واليوم إلى العاصمة الصومالية مقديشو، يرافقهما فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – حيال تقديم المساعدات الطبية للحكومة الصومالية,

وكان في استقبال الطائرتين في العاصمة مقديشو مجموعة من كبار المسؤولين الصوماليين يتقدمهم نائب المدير العام للرئاسة عبدالرزاق أحمد الشيخ، ووزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث المكلف علمي عمر، ومدير عام وزارة الصحة الدكتور عبدالله حاشي علي, حيث جرى تسليم المساعدات الطبية بحضور فريق المركز, ومندوب سفارة خادم الحرمين الشريفين في كينيا عبدالله القحطاني، وسيستكمل فريق المركز خطته لتسليم المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا الدعم استمراراً لما تقدمة المملكة من مساعدات للأشقاء في الصومال، بما يخدم المواطن الصومالي في الاحتياجات كافة, وبما يتوافق مع المعايير الدولية .

تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية للأشقاء في الصومال.