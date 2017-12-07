 نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة علي بن حسن آل فاضل .

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في فرع وزارة المالية بمنطقة نجران وما يقدمه من أعمال من خلال المهام واللجان العاملة التي تقدم خدمات مختلفة في عدد من المجالات .

وحث سمو نائب أمير المنطقة مدير فرع وزارة المالية على مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تقديم كافة ما يخدم المواطن .

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