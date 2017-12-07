 نائب أمير نجران يناقش سير العمل لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يناقش سير العمل لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير نجران يناقش سير العمل لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، مانع بن قميش ال دغرير.

وناقش سموه خلال اللقاء ما يقدمه بنك التنمية بمنطقة نجران من خدمات اجتماعية وإنتاجية وتنموية.

وقدم ال قميش خلال اللقاء شرحًا عن أهداف بنك التنمية الاجتماعية وسير العمل و الجهود والبرامج التي يقدمها الفرع للمواطنين في منطقة نجران ومحافظاتها .

كما بين ال قميش سبل التعاون بين البنك والأجهزة الحكومية الأخرى، فيما تحتاجه المنطقة من مشاريع قادمة تدخل في إطار ما يدعمه بنك الاجتماعية .

ونوه سمو نائب أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها بنك التنمية الاجتماعية مؤكداً سموه على دور البنك في تمكين المجتمع والراغبين في ممارسة العمل الحر ، وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ في دعم الشباب لميدان العمل .

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