 زيارة عدد من متدربي الكلية التقنية بنجران لشركة إسمنت نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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زيارة عدد من متدربي الكلية التقنية بنجران لشركة إسمنت نجران

زيارة عدد من متدربي الكلية التقنية بنجران لشركة إسمنت نجران
المناطق - نجران

انطلاقا من حرص عمادة الكلية التقنية بنجران وقسم التقنية الكهربائية ممثلاً برئيس القسم المهندس عبدالله بن مانع الصنبوح على تفعيل دور المتدربين في الأنشطة المختلفة والتفاعل مع القطاع الخاص، وما يقدمه القسم للمتدربين من تكامل ما بين النظرية العلمية والتطبيق الميداني.

قام عدد​ من متدربي قسم التقنية الكهربائية يرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريب بزيارة ميدانية الى شركة اسمنت نجران وكان في استقبالهم رئيس قسم الخدمات المشتركة بالشركة المهندس مفرح بن راشد آل مشرف .

وخلال البرنامج تم زيارة الأقسام الإدارية والتعرف على طبيعة عملها ،  كما شملت الزيارة مصنع الشركة وتم التعريف عن أجزاء المصنع، كما تم عمل جولة ميدانية تعرفوا خلالها على كل جزء من أجزاء المصنع وكيفية خلط المواد الخام باستخدام آليات ضخمة وتحكم كلي باستخدام الكمبيوتر وفق مراقبة على مدار الساعة وفق منظور الجودة لكي ينتج مصنع اسمنت نجران أجود أنواع الإسمنت على مستوى المملكة، وتخلل الزيارة مشاهدة محطة توليد الكهرباء التي تزود المصنع بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل تلك الآليات العملاقة .

واختتم برنامج الزيارة بفتح باب الأسئلة والنقاش حول بعض المواضيع المتعلقة بأنشطة الانتاج وسياسات التدريب وتقييم الاداء والفرص المتاحة لتوظيف الخريجين ، حيث تفاعل المتدربين بالنقاش مع واقع الصناعة السعودية وتحدياتها والسبل الكفيلة بالحفاظ على تنافسيتها.

واوضح رئيس قسم التقنية الكهربائية المهندس عبدالله بن مانع الصنبوح أن غرض الزيارة كان اطلاع المتدربين على أحدث تقنيات قطاع الصناعة والأعمال مما يمكنهم من الربط بين ما يتم التدريب عليه نظرياً عبر مقررات الكلية وما يطبق عملياً في الشركات.

من جهته قدم عميد الكلية الشكر لشركة اسمنت نجران على تعاونها وإتاحة هذه الفرصة للمتدربين وكذلك لقسم التقنية الكهربائية معبراً عن أمله بتكرار مثل هذا الزيارات بين متدربي الكلية والشركات في المنطقة.

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