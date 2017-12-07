أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة بمكتب سموه بديوان الامارة اليوم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي يرافقه المشرف على التطوع بالفرع عماد الزهراني ومدير التدريب بفرع الهيئة بالمنطقة عبد الخالق الزهراني و عدد من المتطوعين الاطباء ؛ و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع .

وفي بداية الاستقبال أكد سمو أمير منطقة الباحة أهمية العمل التطوعي كونه يزيد أواصر المحبّة والترابط بين النّاس، كما يرفع من نمائهم الاجتماعي وتماسكهم بالإضافة الى ماله من إنعكاسات إيجابية على تنمية المجتمعات، ويعزز من قيم الولاء والإنتماء للوطن ، مشيراً سموه خلال اللقاء الى أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال إقامة الملتقيات وورش العمل منوهاً بالجهود التى يقدمها فرع الهيئة بالمنطقة بالاضافة الى دوره في الاعمال التطوعية ، معرباً عن شكره لكافة الجهود التى يقدمها الفرع لتعزيز ثقافة التطوع .

واستعرض الغامدي خلال اللقاء الجهود التى تقدمها الهيئة من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع ودورها في تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي وذلك بدعم المتطوعين في الهيئة وزيادة وعي الجمهور للإسهام في خدمة مجتمعهم ، مقدماً شكره وبالغ تقديره لسمو أمير منطقة الباحة على توجيهاته ومتابعته جهود فرع الهيئة بمنطقة الباحة .

بعد ذلك تسلم سموه وثيقة التسجيل في العمل التطوعي كأول قيادي في المنطقة ينظم لهذا العمل الجليل ، كما تسلم سموه درع والتقطت الصور التذكارية بهده المناسبة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والاعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .