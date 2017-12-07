 قرية ذي عين تستقبل ضيوف مهرجان القصة القصيرة بحكاية ذي عين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قرية ذي عين تستقبل ضيوف مهرجان القصة القصيرة بحكاية ذي عين

قرية ذي عين تستقبل ضيوف مهرجان القصة القصيرة بحكاية ذي عين
المناطق - الباحة
أقام أدبي الباحة رحلة سياحية لضيوف مهرجان القصة القصيرة ضمن البرنامج الترويحي والسياحي لضيوف المهرجان وذلك بزيارة لقرية ذي عين التراثية وكان في استقبالهم مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري ورئيس جمعية ذي عين يحيى عارف وأعضاء الجمعية
وعند وصول الوفد لمقر القرية شارك الحضور في البرنامج المعد بهذه المناسبة حيث شاهد الحضور عدد من الرقصات الفلكلورية بعدها تجول الحضور في مرافق القرية والتي تعد من القرى التراثية الابرز والتي تتمتع بتصميم معماري هندسي فريد محافظا على الطراز المعماري الفريد
واطلع الضيوف خلال الرحلة السياحية على معالم الباحة الحضارية والتاريخية والسياحية وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه في الباحة فيما قدم رئيس جمعية ذي عين سردا عن مكونات القرية وتكويناتها وأجاب على استفسارات بعض الحضور
فيما اوضح مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر الشهري أن هذه الزيارة تم التنسيق لها فيما بين نادي الباحة الادبي ممثلا في رئيس النادي ونائبه وبين الهيئة وجمعية ذي عين لاستقبال وفد النادي واطلاعهم على ابرز معالم القرية ونقل الصورة عن معالم منطقة الباحة واضاف أن التراث المعماري جزء من تكوين المجتمع الثقافي والإرث الثقافي الذي تتمتع به جغرافية الوطن والمح إلى أن الهيئة تمد جسور التواصل مع كافة الجهات والمؤسسات في منطقة الباحة وخاصة في فصل الشتاء لتكون هذه القرية مقصدا لزوار منطقة الباحة
وأشار إلى أن هيئة السياحة والتراث في منطقة الباحة لديها خطط مماثلة في المنطقة للتنوع الجغرافي والأنماط الحياتية في هذه المنطقة
وأختتم الشهري حديثه معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس مدى ما وصلت اليه القرية من مقومات جاذبة لزوار منطقة الباحة

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