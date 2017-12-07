 أمانة جازان تحصد ذهبية المنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمانة جازان تحصد ذهبية المنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية

أمانة جازان تحصد ذهبية المنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية
المناطق - أمل بهكلي
حصدت أمانة منطقة جازان بمدينة دبي أمس الميدالية الذهبية في المسؤولية الإجتماعية  على مستوى الوطن العربي في دورتها الثالثة عشر.
جاء ذلك اثر  تميز أمانة منطقة جازان في الاعمال الريادية في المسؤلية الاجتماعية بمشاركة عدة ومبادرات من فرق تطوعية وفعاليات عدة شملت مسرحيات ومشاركات مع جنودنا بالحد الجنوبي وجمعية الأيتام وتوقيع عدة شراكات بمنطقة جازان.
هذا وهنأ امين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز امير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز على هذه الجائزة التي تاتي وفق توجيهات ومتابعتهم المستمرة لدعم كافة اعمال الامانة ومنها المسؤلية الاجتماعية كما اشاد بدور معالي وزير الشؤن البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ بتفعيل دور الامانات في المسؤلية الاجتماعية  واستلم الجائزة مدير الإدارة العامة للمسؤولية الإجتماعية بالأمانة الأستاذ يحيى بن أحمد الحكمي حيث أكد الحكمي ان هذا الفوز يعتبر نتاج جهد وعمل مميز في كافة فعاليات المنطقة وتنوع اعمال المسؤلية الاجتماعية .

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