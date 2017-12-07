 النيابة العامة تبرئ رجال الهيئة من تهمة “الاعتداء على فتاة” بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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النيابة العامة تبرئ رجال الهيئة من تهمة “الاعتداء على فتاة” بالرياض

النيابة العامة تبرئ رجال الهيئة من تهمة “الاعتداء على فتاة” بالرياض
المناطق - الرياض

برأت النيابة العامة، اليوم الخميس، أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين من تهمة المشاجرة مع فتاة في أحد أسواق الرياض، بعد التثبت من كاميرات التصوير التي برأت رجال الهيئة من تهمة الاعتداء على الفتاة المنسوبة إليهم.

وكشفت متابعة التصوير الذي وثق الواقعة في مركز السوق بحي لبن بالرياض، أنه بعد سماع أطراف الدعوى والعودة إلى المقطع المصور ثبت براءة رجال الهيئة من الاعتداء على الفتاة بشكل مطلق.

وسبق أن أوقفت الهيئة اثنين من أعضائها عن العمل إثر تحقيقات النيابة العامة على خلفية القضية التي اتهمت فيها الفتاة رجال الهيئة بالاعتداء عليها.

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