النيابة العامة تبرئ رجال الهيئة من تهمة “الاعتداء على فتاة” بالرياض

برأت النيابة العامة، اليوم الخميس، أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين من تهمة المشاجرة مع فتاة في أحد أسواق الرياض، بعد التثبت من كاميرات التصوير التي برأت رجال الهيئة من تهمة الاعتداء على الفتاة المنسوبة إليهم.

وكشفت متابعة التصوير الذي وثق الواقعة في مركز السوق بحي لبن بالرياض، أنه بعد سماع أطراف الدعوى والعودة إلى المقطع المصور ثبت براءة رجال الهيئة من الاعتداء على الفتاة بشكل مطلق.

وسبق أن أوقفت الهيئة اثنين من أعضائها عن العمل إثر تحقيقات النيابة العامة على خلفية القضية التي اتهمت فيها الفتاة رجال الهيئة بالاعتداء عليها.