ميليشيات الحوثي الإيرانية تهدد النواب اليمنيين بخطف أسرهم

أفادت مصادر يمنية، اليوم الخميس، بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية بعثت رسائل تهديد لأعضاء مجلس النواب والشورى اليمني بخطف أسرهم في حال مغادرتهم العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت المصادر أن الميليشيات فرضت الإقامة الجبرية على قياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وفقا لقناة “سكاي نيوز”.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات استبدلت مشرفيها في أحياء صنعاء بآخرين تدربوا في إيران وينحدرون من محافظتي صعدة وحجة.

وكانت ميليشيات الحوثي أعلنت في وقت سابق اليوم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، زاعمة أنها عثرت على كميات من الأموال النقدية والذهب في منزله.