 “الخارجية” تعلن قرب افتتاح بعثة المملكة الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“الخارجية” تعلن قرب افتتاح بعثة المملكة الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي

“الخارجية” تعلن قرب افتتاح بعثة المملكة الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية اليوم (الخميس) قرب افتتاح بعثتها الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ومباشرة الوفد لأعماله هناك خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي، أن الخطوة جاءت بناءً على ما تتمتع به العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي من تميّز وتعاون على كافة الصعد وشتى المجالات.

وتندرج بعثة المملكة الحالية للاتحاد الأوروبي تحت مظلة السفارة السعودية في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرأسها سفير السعودية هناك عبدالرحمن الأحمد.

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