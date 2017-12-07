 الاتحاد الآسيوي يرفع قيمة جوائز دوري الأبطال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد الآسيوي يرفع قيمة جوائز دوري الأبطال

الاتحاد الآسيوي يرفع قيمة جوائز دوري الأبطال
المناطق - وكالات

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم رفع مكافأة مسابقتي الأندية بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي .
وسيحصل الفائزون في دوري أبطال آسيا بدءا من العام المقبل على 4 ملايين دولار بزيادة مليون دولار عن المكافأة السابقة، في حين أن النادي الذي يرفع كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيحصل على 5ر1 مليون دولار من الموسم المقبل بدلا من مليون دولار حاليا .
ويحصل وصيف بطل دوري الأبطال على مبلغ إضافي قدره 500 ألف دولار لتبلغ مكافأته مليوني دولار .

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