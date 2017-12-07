 صحيفة إسرائيلية: ترامب أعلن وفاة “عملية السلام” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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صحيفة إسرائيلية: ترامب أعلن وفاة “عملية السلام”

صحيفة إسرائيلية: ترامب أعلن وفاة “عملية السلام”
المناطق-الالمانية

اعتبرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، في تحليل نشرته اليوم الخميس، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بمثابة إعلان وفاة عملية السلام.

وقال الكاتب “زيفي برئيل” في التحليل :”دعونا نكن صادقين، ترامب لم يقتل عملية السلام يوم أمس، إنه فقط وقف على قبر هذه العملية وأخذ نفسا عميقا وتفاخر بأنه فقط الذي تجرأ على إعلان وفاتها بإعلانه الاعتراف بالقدس.

واعتبر أن “أهمية إنهاء الصراع و حل القضايا الجوهرية، ومن بينها حق الفلسطينيين في العودة وترسيم الحدود ووضع المستوطنات وتقسيم القدس.

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