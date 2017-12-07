أمير القصيم يتسلم من مدير التعليم تقريراً عن فعاليات صيف القصيم 38 “متعة .. ومعرفة”

ويتضمن التقرير العديد من التبويبات والتصنيفات، التي تحوي النسب الرقمية، والرسومات البيانية، لعدد المستفيدين، والبرامج المقدمة، بالإضافة إلى تناول الصحافة الورقية المطبوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي لتلك الفعاليات، مع تضمين ذلك بالصور والمشاهد التعريفية .

وأشاد أمير منطقة القصيم بتقرير فعاليات صيف القصيم 38 مقدماً شكرة وتقديره لكل من عمل وأجتهد لإنجاح هذا البرنامج الذي يخدم أبناء المنطقة ومبدياً إعجابه بما تضمن ، موجهاً إدارة تعليم القصيم وطاقم العمل ببذل كافة الجهود لخدمة شباب وفتيات المنطقة من خلال ما يقدموه من فعاليات وبرامج شاملة ومفيدة .

وأوضح الركيان، أن برنامج مهرجان صيف القصيم 38 قدم العديد من المناشط والفعاليات، والتي طرحتها الجهات المشاركة واتسمت بالتنوع بين الترفيه والسياحة والثقافة واستعراض التجربة والإدارة، عبر أساليب جاذبة ومشوقة تتناسب مع ميول الشباب والفتيات، والخصائص العمرية لكل فئة بالمجتمع، بما يعزز القيم والمبادئ وتنمية مهارات الحياة. مبينًا بأن تعدد أماكن تنفيذ الفعاليات والمناشط، وشموليتها الجغرافية ساهم بوصولها إلى أكبر قدر ممكن من المستهدفين.