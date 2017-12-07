أمير القصيم يتسلم من مدير التعليم تقريراً عن فعاليات صيف القصيم 38 “متعة .. ومعرفة”

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم , تقريرًا عن فعاليات “صيف القصيم 38 متعة .. ومعرفة” في ديوان أمارة المنطقة من قبل رئيس اللجنة الرئيسية لبرامج الصيف ، مدير عام التعليم بالمنطقة عبد الله بن إبراهيم الركيان، والذي يحتوي مناشط وبرامج الجهات الحكومية المشاركة.
ويتضمن التقرير العديد من التبويبات والتصنيفات، التي تحوي النسب الرقمية، والرسومات البيانية، لعدد المستفيدين، والبرامج المقدمة، بالإضافة إلى تناول الصحافة الورقية المطبوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي لتلك الفعاليات، مع تضمين ذلك بالصور والمشاهد التعريفية .
وأشاد أمير منطقة القصيم بتقرير فعاليات صيف القصيم 38 مقدماً شكرة وتقديره لكل من عمل وأجتهد لإنجاح هذا البرنامج الذي يخدم أبناء المنطقة ومبدياً إعجابه بما تضمن ، موجهاً إدارة تعليم القصيم وطاقم العمل ببذل كافة الجهود لخدمة شباب وفتيات المنطقة من خلال ما يقدموه من فعاليات وبرامج شاملة ومفيدة .
وأوضح الركيان، أن برنامج مهرجان صيف القصيم 38 قدم العديد من المناشط والفعاليات، والتي طرحتها الجهات المشاركة واتسمت بالتنوع بين الترفيه والسياحة والثقافة واستعراض التجربة والإدارة، عبر أساليب جاذبة ومشوقة تتناسب مع ميول الشباب والفتيات، والخصائص العمرية لكل فئة بالمجتمع، بما يعزز القيم والمبادئ وتنمية مهارات الحياة. مبينًا بأن تعدد أماكن تنفيذ الفعاليات والمناشط، وشموليتها الجغرافية ساهم بوصولها إلى أكبر قدر ممكن من المستهدفين.
وأشار الركيان إلى أن البرامج التي أشرفت عليها أمارة منطقة القصيم، وقام بتنفيذها كل من الإدارة العامة للتعليم، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرع وزار ة الثقافة والإعلام، ومكتب الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية والصناعية، والجامعة، والأمانة، تم اختيارها ورسم معالمها من قبل الشباب أنفسهم، بعد أن شاركوا في ورشة عمل الخبراء لبناء البرامج والأنشطة الإبداعية الصيفية، التي استضافتها ونظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وهو الأمر الذي كفل تحقيق النجاح لتلك البرامج منذ البداية .
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