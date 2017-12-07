 مدير صحة القصيم يصدر قرارات لتكليف قياديين بخمس مواقع صحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدير صحة القصيم يصدر قرارات لتكليف قياديين بخمس مواقع صحية

مدير صحة القصيم يصدر قرارات لتكليف قياديين بخمس مواقع صحية
المناطق - بريدة
أصدر عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي جملة من القرارات لتكليف قياديين بصحة المنطقة تهدف الى تطوير العمل ورفع كفاءة الخدمات الصحية ، وشملت القرارات أربع مناصب قيادية ، شملت تكليف كلا من :

احمد العمر مساعدا للتخطيط والتطوير ، ومحمد المانع مساعدا للصحة العامة ، والدكتور ياسر السيوفي مديرا لمستشفى الملك سعود بعنيزة ، وعلي الشامخ مديرا لمركز التأهيل النفسي بالقصيم ، والدكتور عبدالاله الحديثي مشرفا عاما على مركز التأهيل النفسي بالاضافة لعمله مديرا لمستشفى الصحة النفسية بالقصيم .

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