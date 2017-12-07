اللجنة المكلفة بدراسة احتياجات قرية الباحة التراثية بالجنادرية تقف على أعمال التهيئة والصيانة

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة قامت اللجنة المكلفة بدراسة احتياجات قرية الباحة التراثية بالجنادرية بالوقوف على أعمال التهيئة والصيانة التي تضم في عضويتها كلا من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط و مدير عام التطوير السياحي بالإمارة رئيس وفد المنطقة محمد غرم الله لافي ومندوب من إدارة الطرق ومدير مؤسسة تراث المكلفة باعمال الصيانة بالقرية وعدد من الجهات ذات العلاقة .

واوضح رئيس الوفد بان اللجنة وقفت على الاعمال التى تنفذ بالقرية وذلك بناء على توجيهات وحرص سمو امير منطقة الباحة لتطوير القرية والحرص على جعل المشاركة لهذا العام اكثر تميزا ونقل الموروث الشعبي لمنطقة الباحة باحترافية عالية والعمل على الاستفادة من هذه المناسبة الوطنية في اظهار ما تتميز به الباحة انسانا ومكانا

وأكد لافي بان اللجنة تسعى الى تحقيق تطلعات ورؤى سمو امير منطقة الباحة من خلال الاستعدادات المبكرة لمشاركة وفد المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافه بالجنادرية 32 والرفع الفوري بكافة الملاحظات والتصور العام للمشاركة كما اكد بان اعمال الصيانة والاضافات بدات بالقرية على ان تنتهي قبل انطلاقة المهرجان بوقت كاف ليتمكن المشاركين من انهاء كافة الاستعدادات لضمان اظهارها بما تستحقة من تالق .

واعربت اللجنة المشكلة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو امير الباحة على متابعته وتوجيهاته لكافة اعمالها والتى سوف تسهم الى تحقيق ما يتطلع اليه اهالي المنطقة وزائري القرية التراثية .