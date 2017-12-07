 النفيعي يقف على شروع مبنى مدرسة ربوة رحاب الابتدائية للبنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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النفيعي يقف على شروع مبنى مدرسة ربوة رحاب الابتدائية للبنات

النفيعي يقف على شروع مبنى مدرسة ربوة رحاب الابتدائية للبنات
المناطق - عادل الزهراني
وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي على مشروع مبنى مدرسة ربوة رحاب الابتدائية للبنات والذي تم الانتهاء منه مؤخرا بتكلفة اجمالية بلغت نحو 3 مليون ريال . واستمع النفيعي الى شرح عن المبنى من قبل مدير ادارة شؤون المباني المهندس عبدالرحمن فته واطلع على مرافق وتجهيزات المبنى والذي بات جاهزا لاستقبال الطالبات خلال الايام القليلة القادمة .
كما زار النفيعي مجمع ريحة التعليمي للبنات لتدشين عددا من القاعات والمرافق التابعة للمبنى وذلك بحضور عددا من مديري الادارات ، حيث دشن النفيعي الحديقة الخارجية للمجمع والتي تهدف لتعزيز السلوك الايجابي لدى الطالبات ، كما دشن الصالة الرياضية للمجمع والتي تم تجيهزها بالعديد من الاجهزة الرياضية الحديثة والمناسبة ، كذلك تم تدشين العيادة المدرسية واطلع على محتوياتها وتجهيزاتها ، اضافة الى عددا من الفصول الالكترونية بالمدرسة ، كما تجول النفيعي داخل اروقة المبنى وما يحتويه من معارض واركان توعوية ، وأشاد النفيعي بما شاهده من أعمال تعكس مدى الجهود التي تبذلها قائدة المدرسة وفريق العمل معها من المعلمات والاداريات في إعداد وتهيئة بيئة تربوية جاذبة ومحفزة للعمل التعليمي ، مقدما شكره لهم على ذلك ومتمنياً لهم مزيدا من التوفيق والابداع،

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