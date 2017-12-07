لجنة التنمية الاجتماعية بقناء تدشن قاعة البروفيسور عبدالله الشمري للتدريب والتطوير وتطلق برعايته عدد من البرامج

برعاية سعادة رئيس مركز امارة قناء ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح العياد ومساعد المدير العام لقطاع التنمية الاجتماعية الاستاذ احمد الزامل ومدير مركز التنمية الاجتماعية الاستاذ سعد الصعب ومدير عام التعليم د. يوسف الثويني وحضور سعادة المشرف العام على كليات الرياض لطب الاسنان والصيدلة الاهلية وعددا من الاساتذة والاطباء والتربويين والاهالي تم صباح هذا اليوم المبارك الخميس التاسع عشر من ربيع اول للعام 1439 تدشين قاعة البروفيسور عبدالله الشمري للتدريب والتطوير في مقر لجنة التنميه الاجتماعيه الاهلية بقناء والتي تبرع سعادته بتجهيزها لاقامة الدورات والمحاضرات التأهيلية والهادفة ليستفيد منها ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات المدارس في جميع المراحل التعليمية ، وكذلك الخريجين والعاطلين لتأههليهم وتحسين فرص حصولهم على وظائف بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما تم اطلاق برنامج البوفيسور عبدالله الشمري للتدريب والتطوير وتدشين موقع اللجنة الالكتروني على الشبكة العنكبوتيه . ووقعت اللجنة اتفاقية شراكه مجتمعيه مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) ممثلة بمدير الجمعية الاستاذ / فهد الموكا يتم خلالها تبادل المنافع والتعاون في سبيل تحقيق الوصول للاهداف والبنود المتفق عليها .

كما تم الاعلان عن اعضاء فريق اصدقاء اللجنة لدعم ومساندة اعمال وبرامج اللجنة المختلفة ، وسيشكل وجود الفريق نقلة نوعية تساهم في نجاح ودفع عجلة العمل التنموي التطوعي .

على اثر ذلك تم تكريم المشاركين والحضور ،

حيث اعرب رئيس اللجنة : متعب العبيكه عن سعادته الغامرة بوجود هؤلاء الكوادر والخبرات من اصحاب السعادة الاساتذة والاطباء والتربويين وحضورهم هذا اليوم والذي سيشكل دعما وحافزا قويا لنا في اللجنة لتقديم كل مالدينا لخدمة المجتمع ضمن خطط وتوجهات وزارة العمل والتنمية لمواكبة رؤية المملكة 2030 في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ، وقدم شكره للبروفيسور عبدالله على دعمه وجميع الحضور على مشاركتهم وتعاونهم متمنيا للجميع التوفيق والسداد.