السالم رئيساً للمجلس والعنزي نائباً للرئيس في بلدي دومة الجندل

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل إجتماعه الخاص لإختيار رئيس للمجلس البلدي ونائب الرئيس وفقاً للمادة (٣/٣٠) من لآئحة المجالس البلدية بحيث يتم إختيار رئيس ونائب للرئيس كل سنتين من فترة المجلس البلدي وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس البلدي .

حيث قام أمين المجلس البلدي الأستاذ شريف العرجان بقراءة أسماء الأعضاء الراغبين بالترشح لمنصب الرئيس وتم التصويت واعلان الفائز وبعدها تم التصويت لمنصب نائب الرئيس وتعبئة النماذج الخاصة لإجراءت التصويت بعد ذلك تم توقيع محظر إعلان الفائز بمنصب رئيس المجلس للفترة القادمة وهو الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم .

كذلك تم توقيع محظر إعلان الفائز بمنصب نائب الرئيس وهو الأستاذ نواف بن مطر العنزي وذلك للفترة القادمة من الدورة الثالثة للمجالس البلدية للمجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل .