 السالم رئيساً للمجلس والعنزي نائباً للرئيس في بلدي دومة الجندل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير مكتب تعليم شرق الرياض يدشن ملتقى الجودة للتميز والاعتماد المدرسي وكيل إمارة نجران يرأس اجتماع مجلس إدارة الفروسية المنطقة هذه هي خطة ترامب لامتصاص الغضب بشأن القدس الأرصاد تنبه من شبه انعدام للرؤية على الرياض والقصيم بسبب الغبار القبض على شخص انتحل شخصية رجل أمن بعد سلبه الكثير من الأموال خلال زيارته لأمين المنطقة.. مدير جامعة الجوف يعزز الشراكة بين الجامعة والأمانة أمير جازان يكلف الهويدي مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة المنطقة .. السالم رئيساً للمجلس والعنزي نائباً للرئيس في بلدي دومة الجندل لجنة التنمية الاجتماعية بقناء تدشن قاعة البروفيسور عبدالله الشمري للتدريب والتطوير وتطلق برعايته عدد من البرامج جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة لقيامه بالإعلان عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته اختتام مبادرة “إكساب” في مرحلتها الأولى بتقنية تبوك صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحيطة بغزة

السالم رئيساً للمجلس والعنزي نائباً للرئيس في بلدي دومة الجندل

السالم رئيساً للمجلس والعنزي نائباً للرئيس في بلدي دومة الجندل
المناطق - الجوف

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل إجتماعه الخاص لإختيار رئيس للمجلس البلدي ونائب الرئيس وفقاً للمادة (٣/٣٠) من لآئحة المجالس البلدية بحيث يتم إختيار رئيس ونائب للرئيس كل سنتين من فترة المجلس البلدي وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس البلدي .

حيث قام أمين المجلس البلدي الأستاذ شريف العرجان بقراءة أسماء الأعضاء الراغبين بالترشح لمنصب الرئيس وتم التصويت واعلان الفائز وبعدها تم التصويت لمنصب نائب الرئيس وتعبئة النماذج الخاصة لإجراءت التصويت بعد ذلك تم توقيع محظر إعلان الفائز بمنصب رئيس المجلس للفترة القادمة وهو الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم .

كذلك تم توقيع محظر إعلان الفائز بمنصب نائب الرئيس وهو الأستاذ نواف بن مطر العنزي وذلك للفترة القادمة من الدورة الثالثة للمجالس البلدية للمجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل  .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>