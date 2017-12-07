أمير جازان يكلف الهويدي مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة المنطقة ..

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان قرار إداريا بتكليف الموظف معين بن عبدالعزيز الهويدي للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة المنطقة.

ويعد الهويدي من الكفاءات والقيادات الإدارية المتميزة بمجال عمله وعمل بعدد من الادارات بديوان الامارة.

وقد اعرب مدير عام ادارة التخطيط والتطوير أ.معين الهويدي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير جازان وسمو نائبة على هذة الثقة ، سائلآ الله عز وجل ان يكون عند حسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله-لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ومنسوبي الامارة.