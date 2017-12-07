خلال زيارته لأمين المنطقة.. مدير جامعة الجوف يعزز الشراكة بين الجامعة والأمانة

بحثت جامعة الجوف وأمانة المنطقة أوجه التعاون المشترك عبر زيارة قام بها مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري لأمانة منطقة الجوف ، حيث كان باستقباله أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني الذي رحب به.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الأمانة والجامعة وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وزيادة توثيق العلاقة بين الجهتين والعمل على إيجاد مبادرات تواكب التطلعات وتسهم في الوصول إلي الأهداف الوطنية التي تخدم الوطن والمواطن.

وبين الدكتور البشري في حديثه للمهندس القحطاني أن أمانة المنطقة لها دور كبير في تنمية المنطقة وشراكة مجتمعية متميزة لارتباطها المباشر مع كافة تنوعات الأنشطة واحتياجات المواطن والمقيم .

كما أكد القحطاني عمق التعاون بين الجامعة والأمانة , مشيراً إلى أنها تسير في إطار تحقيق تطلعات أبناء المنطقة ، مؤكداً على دور الجامعة في تبني عدد من المبادرات والتعاون الكبير مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية ، ناهيك عن أنها منبع العلم والمعرفة وتخريج أجيال المستقبل وتقديمهم لسوق العمل .

واختتم الجانبان تأكيدهما على العمل لمستقبل الشباب وشراكتهما المستمرة مع المجتمع، وفق تطلعات القيادة الرشيدة وما تطمح له من تحقيق رؤية 2030 .