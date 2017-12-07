 خلال زيارته لأمين المنطقة.. مدير جامعة الجوف يعزز الشراكة بين الجامعة والأمانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الذاكرة تمحوها 3 أمراض: الزهايمر وباركنسون والسكتة الدماغية مدير مكتب تعليم شرق الرياض يدشن ملتقى الجودة للتميز والاعتماد المدرسي وكيل إمارة نجران يرأس اجتماع مجلس إدارة الفروسية المنطقة هذه هي خطة ترامب لامتصاص الغضب بشأن القدس الأرصاد تنبه من شبه انعدام للرؤية على الرياض والقصيم بسبب الغبار القبض على شخص انتحل شخصية رجل أمن بعد سلبه الكثير من الأموال خلال زيارته لأمين المنطقة.. مدير جامعة الجوف يعزز الشراكة بين الجامعة والأمانة أمير جازان يكلف الهويدي مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة المنطقة .. السالم رئيساً للمجلس والعنزي نائباً للرئيس في بلدي دومة الجندل لجنة التنمية الاجتماعية بقناء تدشن قاعة البروفيسور عبدالله الشمري للتدريب والتطوير وتطلق برعايته عدد من البرامج جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة لقيامه بالإعلان عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته اختتام مبادرة “إكساب” في مرحلتها الأولى بتقنية تبوك

خلال زيارته لأمين المنطقة.. مدير جامعة الجوف يعزز الشراكة بين الجامعة والأمانة

خلال زيارته لأمين المنطقة.. مدير جامعة الجوف يعزز الشراكة بين الجامعة والأمانة
المناطق - الجوف

بحثت جامعة الجوف وأمانة المنطقة أوجه التعاون المشترك عبر زيارة قام بها مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري لأمانة منطقة الجوف ، حيث كان باستقباله أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني الذي رحب به.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الأمانة والجامعة وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وزيادة توثيق العلاقة بين الجهتين والعمل على إيجاد مبادرات تواكب التطلعات وتسهم في الوصول إلي الأهداف الوطنية التي تخدم الوطن والمواطن.
وبين الدكتور البشري في حديثه للمهندس القحطاني أن أمانة المنطقة لها دور كبير في تنمية المنطقة وشراكة مجتمعية متميزة لارتباطها المباشر مع كافة تنوعات الأنشطة واحتياجات المواطن والمقيم .
كما أكد القحطاني عمق التعاون بين الجامعة والأمانة , مشيراً إلى أنها تسير في إطار تحقيق تطلعات أبناء المنطقة ، مؤكداً على دور الجامعة في تبني عدد من المبادرات والتعاون الكبير مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية ، ناهيك عن أنها منبع العلم والمعرفة وتخريج أجيال المستقبل وتقديمهم لسوق العمل .
واختتم الجانبان تأكيدهما على العمل لمستقبل الشباب وشراكتهما المستمرة مع المجتمع، وفق تطلعات القيادة الرشيدة وما تطمح له من تحقيق رؤية 2030 .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>