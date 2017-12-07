 القبض على شخص انتحل شخصية رجل أمن بعد سلبه الكثير من الأموال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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القبض على شخص انتحل شخصية رجل أمن بعد سلبه الكثير من الأموال

القبض على شخص انتحل شخصية رجل أمن بعد سلبه الكثير من الأموال
المناطق - عادل الزهراني
أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأنه في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم السرقة والسلب بكافة أنواعها، فقد رصدت الجهات المختصة بشرطة المنطقة بلاغات لعدد من الوافدين يعملون بمحطات الوقود  بمحافظة جدة  عن  قيام شخص  بانتحال صفة رجال الأمن وقيامه بسرقتهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية و مقتنيات شخصية، ولأهمية تلك البلاغات فقد تم وضع الخطط اللازمة لتعقب الجاني وتحديد هويته وسرعة الإيقاع به، حيث باشرت الجهات الأمنية  الأجراءات البحثيه اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها رغم شح المعلومات وندرتها حيث أسفرت الجهود الميدانية المتواصلة على مدار الساعه بعون من الله وتوفيقه من الأشتباه بمواطن في العقد الرابع من العمر تم ضبطه في كمين محكم من قبل الدوريات السريه بدوريات أمن محافظة جدة  و تبين انه سبق بالقيام  بأنتحال صفة رجل الامن وعند تفتيشه ضبط بحوزته على ادوات لفك اللوحات لإخفاء معلوماته ،  جرى ايقافه لدى مركز الشرطة المختص تمهيداً لإحالته لفرع النيابه العامة  بمحافظة جدة .
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراره .

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