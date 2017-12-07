 وكيل إمارة نجران يرأس اجتماع مجلس إدارة الفروسية المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة نجران يرأس اجتماع مجلس إدارة الفروسية المنطقة

المناطق - نجران

رأس وكيل إمارة منطقة نجران رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالمنطقة الدكتور حمود بن سماح المجلاد الإجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الفروسية بمنطقة نجران .

وأستهل المجلاد الاجتماع برفع الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران على ما يقدمونه من دعم للفروسية بالمنطقة  .

وأوضح أمين عام نادي الفروسية بمنطقة نجران محمد بن مهدي بن غشام أن المجلس ناقش الوضع الراهن لميدان فروسية المنطقة ومايحتاجه من دعم لمواكبة ماوصلت إليه ميادين الفروسية في مناطق المملكة .

ونوه غشام إلى مناقشة المجلس سبل دعم سباقات ميدان فروسية المنطقة لموسم 1439هـ كما استعرض المجلس لائحة المقام السامي لتصنيف الميادين وبحث الإمكانيات التي تؤهل ميدان فروسية نجران أن يكون من ضمن الميادين المصنفة بفئة (أ) .

وأشار أمين عام نادي فروسية نجران أن المجلس أطلع على وضع أراضي الإستثمار بالفروسية وناقش كيفية الإستفادة منها كما تم مناقشة وضع إيصال المياه المعالجه لميدان الفروسية وميدان الهجن إضافة إلى مناقشة المتعثرات المالية للإسطبلات وإلزامهم بالسداد .

وفي ختام الاجتماع قدم وكيل إمارة منطقة نجران شكره للجميع مشدداً على ضرورة تفعيل ماتم إقراره من توصيات . 

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