 أمانة تبوك تنذر منشأة تجارية .. وتغلق أخرى وتفرض غرمات مالية بقيمة 70 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمانة تبوك تنذر منشأة تجارية .. وتغلق أخرى وتفرض غرمات مالية بقيمة 70 ألف ريال

أمانة تبوك تنذر منشأة تجارية .. وتغلق أخرى وتفرض غرمات مالية بقيمة 70 ألف ريال
المناطق _ علي العميري
أسفرت الجولات الرقابية التي قامت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الحالي عن ضبط(40 ) عاملاً لا يحملون شهادات صحية و(30) منشأة تجارية ليس لديها تراخيص بلدية.
وقال الدكتور ممدوح العطوي بأنه وبناءً على توجيهات أمين منطقة تبوك الاستاذ نايف بن سعيدان بضرورة تكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشئآت التجارية فقد تم القيام بما يزيد على 340 زيارة ميدانية تم خلالها ضبط عدد من مخالفات الصحة العامة تثملت في عدم الاهتمام بالنظافة وعدم وجود مصائد حشرات وسواترهوائية في 84 منشأة تجارية.
وبين الدكتور العطوي بأنه تم إتلاف مايزيد على (540) كجم من الأطعمة الفاسدة والمعلبات منتهية الصلاحية والأواني التالفة والغير صالحة للاستخدام.
كما تم ضبط صوالين حلاقة تحتوي على غرف مساج مخالفة إضافة إلى مصادرة امواس بكميات كبيرة يتم إعادة استخدامها أكثر من مرة.
وتابع الدكتور العطوي بأنه  تم إنذار 90 منشأة تجارية وإغلاق 17 منشأة أخرى لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق كما تم فرض غرامات مالية بلغت  70 ألف ريال.
واختتم الدكتور العطوي حديثه بأنه تم ضبط 7 من العمالة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وتم تسليمهم للجهات المختصة ضمن الجهود التي تقوم بها الأمانة لتفعيل حملة وطن بلا مخالف.

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