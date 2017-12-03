 مسيرات في تونس تنديداً بقرار ترامب حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 7 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مسيرات في تونس تنديداً بقرار ترامب حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس

مسيرات في تونس تنديداً بقرار ترامب حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس
المناطق _ تونس

شهدت العديد من المحافظات التونسية اليوم مسيرات سلمية جابت مختلف شوارع مدنها رافضة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.
ورفع المحتجون من المثقفين والطلبة والأساتذة ومكونات المجتمع المدني شعارات شجب ودعوات إلى التصدي لهذا القرار الذي وصفوه بالـ “الأرعن”، ودعوا الحكومات والدول العربية والإسلامية إلى التصدي لهذا القرار ورفضهم له بشكل قاطع مؤكدين أن القدس لن تكون إلا عاصمة لفلسطين.

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