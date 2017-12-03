 آل الشيخ :ينشئ 16 اتحادًا رياضيَا جديدًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير جازان يؤكد أهمية دور الإعلام والإعلاميين خلال استقباله وفد إعلاميا يزور المنطقة المحامي القاضي عقوبة المتحرش سجن وغرامة رئيس الاتحاد السعودي يصدر قرارًا بتعيين نواف التمياط نائبًا لرئيس الاتحاد توجية لإعادة الصلاة بمحراب الروضة الشريفة بعد توقف ٢٤ عاما جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن القدس الجمعة رونالدو يفوز بالكرة الذهبية و يعادل رقم ميسي آل الشيخ :ينشئ 16 اتحادًا رياضيَا جديدًا مسيرات في تونس تنديداً بقرار ترامب حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس أمانة تبوك تنذر منشأة تجارية .. وتغلق أخرى وتفرض غرمات مالية بقيمة 70 ألف ريال الذاكرة تمحوها 3 أمراض: الزهايمر وباركنسون والسكتة الدماغية مدير مكتب تعليم شرق الرياض يدشن ملتقى الجودة للتميز والاعتماد المدرسي وكيل إمارة نجران يرأس اجتماع مجلس إدارة الفروسية المنطقة

آل الشيخ :ينشئ 16 اتحادًا رياضيَا جديدًا

آل الشيخ :ينشئ 16 اتحادًا رياضيَا جديدًا
المناطق _ الرياض

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن رئيس مجلس إدارة اللجنة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرر إطلاق 16 اتحادًا رياضيًا جديدًا تشمل العديد من الألعاب الرياضية المختلفة ضمن استراتيجية تسعى اللجنة الأولمبية بدعم من الهيئة العامة للرياضة لنشرها وزيادة عدد الممارسين لها،

وستتم مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية لتفعيل إجراءات التأسيس عقب انعقاد الجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل.
وجاءت الاتحادات كالتالي:
اتحاد فنوف القتال المتنوع
اتحاد الغوص
اتحاد الكروست فيت (crossfit)
اتحاد  السباق الثلاثي
اتحاد كرة القدم الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>