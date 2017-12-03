آل الشيخ :ينشئ 16 اتحادًا رياضيَا جديدًا

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن رئيس مجلس إدارة اللجنة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرر إطلاق 16 اتحادًا رياضيًا جديدًا تشمل العديد من الألعاب الرياضية المختلفة ضمن استراتيجية تسعى اللجنة الأولمبية بدعم من الهيئة العامة للرياضة لنشرها وزيادة عدد الممارسين لها،

وستتم مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية لتفعيل إجراءات التأسيس عقب انعقاد الجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل.

وجاءت الاتحادات كالتالي:

اتحاد فنوف القتال المتنوع

اتحاد الغوص

اتحاد الكروست فيت (crossfit)

اتحاد السباق الثلاثي

اتحاد كرة القدم الأمريكية