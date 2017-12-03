رونالدو يفوز بالكرة الذهبية و يعادل رقم ميسي

احتفظ نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وعادل رونالدو الذي قاد ريال مدريد الموسم الماضي الى لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012 والاحتفاظ بلقب مسابقة دوري ابطال أوروبا، رقم غريمه في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وتوج بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته.

وسبق للنجم البرتغالي أن نال اللقب أعوام 2008 (كان مع مانشستر يونايتد الإنجليزي) و2013 و2014 و2016، فيما أحرزها ميسي اعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.