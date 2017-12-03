المحامي القاضي عقوبة المتحرش سجن وغرامة

المثير في القضية؛ كميّة الإسقاطات على المجتمع السعودي! وتناول فئة معينة للقضية خدمةً لأهدافهم! بيد أن الواقع تغير عندما عُرف أن المتهم مقيمٌ من جنسيةٍ عربية! وكأن المشهد سيكون أكثر “دراميةً” لو كان الرجل سعودياً!
– بندر
“حالات فردية شاذة، ممكن أن تحصل في أي مكان وفي أي مجتمع، والمجرم بلا شك سيطاله العقاب الرادع، ولكن مادخل التدين؟ والمجتمع؟ والرجل السعودي؟ ”الحكوكيات” تخصصهن الإساءة للوطن والمجتمع”.
– عبدالله الطويلعي
“خرج هاشتاق ”#نطالب_بمحاسبة_المتحرش_
– حسن المشاي
“أتمنى بعد القبض عليه، معاقبة ومحاسبة كل من أساء واتهم السعوديين في أعراضهم وتشويه سمعتهم”.
– إبراهيم بن عطالله
“هل سيعتذر من أساء للشعب السعودي، ووصفه بكل الأوصاف، ويقول نعم أنا أبحث عن شيء أشوه فيه المجتمع السعودي!”.
كما تواصلنا مع المحامي المعروف عبدالكريم القاضي
كعقوبة المتحرش علما ان الأحكام تقديرية وتاتي غالبا مغلظة كالسجن والجلد لسنوات و ذلك سيشجع الفتيات على الجرأة على الشكوى بشان المبتزين والمتحرشين من المقيمين أو المواطنين.
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