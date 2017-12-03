المحامي القاضي عقوبة المتحرش سجن وغرامة

انتشر مقطعٌ يظهر فيه رجل يحاول التعدّي على عاملةٍ منزلية، لتحاول الأخيرة جاهدةً دفعه بكل ما أوتيت من قوة، لتكسب “الخادمة” تعاطف الآلاف من المغردين، والذين طالبوا بسرعة إنقاذ المرأة، ومجازاة ذلك المسعور! وهذا ما حدث؛ حيث ألقت شرطة الرياض القبض على من ظهر بالمقطع، واعترف بما نسب إليه. المثير في القضية؛ كميّة الإسقاطات على المجتمع السعودي! وتناول فئة معينة للقضية خدمةً لأهدافهم! بيد أن الواقع تغير عندما عُرف أن المتهم مقيمٌ من جنسيةٍ عربية! وكأن المشهد سيكون أكثر “دراميةً” لو كان الرجل سعودياً!

وأطلق المغردون هاشتاقا

تحت وسم

#نطالب_بمحاسبة_المتحرش_ بالعاملة

فذكر المغرد. … – بندر

“‏حالات فردية شاذة، ممكن أن تحصل في أي مكان وفي أي مجتمع، والمجرم بلا شك سيطاله العقاب الرادع، ‏ولكن مادخل التدين؟ والمجتمع؟ والرجل السعودي؟ ‏”الحكوكيات” تخصصهن الإساءة للوطن والمجتمع”. – عبدالله الطويلعي

“‏خرج هاشتاق ⁧‫”#نطالب_بمحاسبة_المتحرش_ بالعاملة”، ‏وأغلب من بالهاشتاق يعتقدون أن المتحرش سعودي، ‏الآن وبعد أن ظهر أن المتحرش أجنبي؛ هل لازال هناك تفاعل مع القضية، وإلا سينتهي بمجرد أنه عرفت جنسية المتحرش؟!”. – حسن المشاي

“‏أتمنى بعد القبض عليه، معاقبة ومحاسبة كل من أساء واتهم السعوديين في أعراضهم وتشويه سمعتهم”. – إبراهيم بن عطالله

“هل سيعتذر من أساء للشعب السعودي، ووصفه بكل الأوصاف، ويقول نعم أنا أبحث عن شيء أشوه فيه المجتمع السعودي!”. كما تواصلنا مع المحامي المعروف عبدالكريم القاضي

فذكر أن نظام الحماية ونظام مكافحة التحرش جاء بالسجن لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وغرامة لاتزيد على 50 ألفاً ولاتقل عن 5 آلاف

كعقوبة المتحرش علما ان الأحكام تقديرية وتاتي غالبا مغلظة كالسجن والجلد لسنوات و ذلك سيشجع الفتيات على الجرأة على الشكوى بشان المبتزين والمتحرشين من المقيمين أو المواطنين.